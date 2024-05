Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0287 --Tatverdächtige nach gescheitertem Automatenaufbruch gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Konsul-Smidt-Straße Zeit: 22.05.2024, 00:25 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 49-Jährigen und einen 29 Jahre alten Mann in Walle. Sie sind verdächtig, zuvor versucht zu haben, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Gegen 00:25 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei, dass gerade zwei Täter in der Konsul-Smidt-Straße versuchen würden, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnten die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe einen 29 und 49 Jahre alten Mann stellen und vorläufig festnehmen. Das Duo wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zu einer Wache genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen lobt das vorbildliche Verhalten des Zeugen, der umgehend den Notruf 110 gewählt hat, als er verdächtige Beobachtungen wahrgenommen hat.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell