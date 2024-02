Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Brand eines Bücherschrankes, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr meldete ein Passant über Notruf den Brand eines Bücherschrankes in unmittelbarer Nähe der Stadtbücherei in Bad Wildungen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort. Sie konnte den Brand ablöschen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 5000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Bücherschrank vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell