Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/L543: 18-Jähriger fährt mit E-Bike über rote Ampel und wird bei Unfall leicht verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/L543 (ots)

Am Montag überquerte ein 18-Jähriger gegen 21:30 Uhr mit seinem E-Bike die L 543, um von der Schwetzinger Straße in Richtung Borsigstraße zu gelangen. Ersten Ermittlungen zu Folge missachtete er hierbei die für ihn rot zeigende Ampel und wurde von einer Autofahrerin erfasst. Die 22-jährige Fiat-Fahrerin konnte eine Kollision mit dem E-Bike-Fahrer trotz einer eingeleiteten Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Vorsorglich wurde er in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell