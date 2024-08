Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW - Pressemitteilung Nr. 3

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits am gestrigen Tag berichtet, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5837771 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5837771) kam am Montag gegen 11:30 Uhr ein 69-jähriger Kia-Fahrer von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem LKW der Marke Daimler-Benz zusammen. Der 43-jährige LKW-Fahrer hatte noch versucht, eine Kollision zu verhindern, wich dabei nach rechts aus und prallte gegen eine Leitplanke.

Da die Fahrerkabine des LKW an einem Abhang zum Stillstand kam, wurde das Fahrzeug von der Feuerwehr mit einem Stahlseil abgesichert. Damit wurde ein Abstürzen in einen vier Meter tiefen Graben neben der Weschnitz verhindert. Der Fahrer des LKW blieb glücklicherweise unverletzt. Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die gesamte Sachschadenshöhe wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Birkenauer Talstraße für etwa drei Stunden gesperrt werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell