Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW - Pressemitteilung Nr. 1

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 11:30 Uhr auf der Birkenauer Talstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 69-jähriger Mann aus Weinheim kommend in Richtung Birkenau, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verlor. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Der LKW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, prallte gegen eine Leitplanke und landete in einer Böschung. Der Autofahrer wurde zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht, während der LKW-Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten ist die Birkenauer Talstraße derzeit noch in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell