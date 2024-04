LPI-SHL: Betrunken unterwegs

Meiningen (ots) - Am Freitag in der Zeit von 18.28 Uhr bis 19.28 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen in Meiningen, Am Dietrich abgeparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zum Verursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen, 03693/591-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

