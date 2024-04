Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährlicher Unfug

Rohr (ots)

Unbekannte entfernten in den Morgenstunden des 27.04.2024 in der Ortslage Rohr mehrere Gullideckel und legten diese auf die Straße. Ein aufmerksamer Kraftfahrer meldete dies der Polizei, welche im Anschluss die Gullideckel wieder einsetzen konnten. Bis dato sind der Polizei keine Geschädigten bekannt, welche durch die Gefahrenquellen einen Schaden erlitten haben. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sollten Kraftfahrer durch Überfahren der Gullideckel einen Schaden erlitten haben oder in sonstiger Weise durch die Hindernisse gefährdet worden sein, so werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen, 03693/591-0 zu melden.

