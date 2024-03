POL-WES: Wesel - Brand einer Lagerhalle am Reitsportverein

Dinslaken (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine gemeinnützige Einrichtung an der Nikolaus-Groß-Straße ein. Durch einen Pflasterstein, mit dem die Unbekannten eine Scheibe einschlugen, gelangten sie in das Gebäude. Die Unbekannten entwendeten dort einen Möbeltresor und eine Registrierkasse. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Angaben zu ...

