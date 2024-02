Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brandmeldeanlage ausgelöst

Schermbeck (ots)

Am Sonntagmittag gegen gegen 13:30 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Gahlen mit dem Stichwort "BMA4 - Brandmeldeanlage" an die Einsatzstelle "Am Voshövel" alarmiert. An der Einsatzstelle hatte ein Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Bereich wurde von den Einsatzkräften erkundet, es konnte aber keine auslösende Ursache festgestellt werden. Nach dem Rücksetzen der Brandmeldeanlage wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 14:05 Uhr.

