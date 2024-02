Schermbeck (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 8:00 Uhr wurde der Löschzug #Schermbeck mit dem Stichwort "Person in Wohnung" an die Einsatzstelle "Bösenberg" alarmiert. Über eine Terrassentür konnte ein Zugang in die Wohnung geschaffen und die betroffene Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 08:45 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 ...

mehr