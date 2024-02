Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Sturmschaden

Schermbeck (ots)

Am Freitagmorgen gegen 4:15 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Sturmschaden" an die Einsatzstelle "Zum Elsenberg" alarmiert. An der Einsatzstelle lag ein Baum auf der Fahrbahn, der von den Einsatzkräften mit Motorsägen beseitigt wurde. Nach dem Reinigen der Straße wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 05:15 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell