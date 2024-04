LPI-SHL: Aufgefahren und verletzt - Zeugen gesucht

Meiningen (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in eine Tierarztpraxis in Meiningen zu gelangen. Hierbei wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Dies misslang jedoch und die Täter suchten das Weite. Es entstand ein Schaden von etwa 500,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

