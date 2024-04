Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hildburghausen (ots)

Am Samstag, den 27.04.2024 kam es auf der L 1138 zwischen Schwalbenhaupt und Gießübel zu einem Verkehrsunfall mit einem Krad. In einer abschüssigen Rechtskurve kommt aus bisher nicht geklärter Ursache ein 58-jähriger Kradfahrer zu Fall. Das Krad kommt an der Leitplanke zum Liegen. Der Kradfahrer und seine 47-jährige Sozia verletzen sich hierbei leicht. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 8.000,- Euro und musste abgeschleppt werden.

