LPI-SHL: Fahren unter Drogeneinfluss

Dermbach (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden zwei Fahrzeuge in der Oberalbaer Straße in Dermbach beschädigt. Beide Fahrzeug wurden zerkratzt, so dass ein Schaden von etwa 2500 Euro entstand. Sollte jemand Hinweise zu einem möglichen Verursacher machen können, meldet er sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 ...

