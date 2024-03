Polizei Bochum

POL-BO: Aggressionsdelikt im Straßenverkehr: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Nach einem Aggressionsdelikt im Straßenverkehr, das sich in dieser Woche in Bochum-Linden ereignet hat, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Ein Radfahrer aus Bochum (45) zeigte den Vorfall an, der sich am 28. Februar auf der Hattinger Straße zugetragen haben soll. Der Radfahrer sei dort gegen 10.30 Uhr in Richtung Südbad unterwegs gewesen. Kurz vor der Einmündung zur Lindener Straße sei ein grauer Geländewagen vom Gehweg aus losgefahren und habe den Weg des Radfahrers gekreuzt. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Folge der Autofahrer den Radfahrer aus dem Fenster heraus erst mit einer Flüssigkeit bespritzt und schließlich mit einer Flasche beworfen haben soll.

Der Radfahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um eine Mercedes G-Klasse. Der Fahrer soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, laut Zeugenaussage von "kräftiger" Statur.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun den Fahrer des Wagens sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

