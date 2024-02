POL-BO: Geld aus Tasche entwendet: Kriminalpolizei fahndet nach zwei Männern

Bochum (ots) - Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Einbrecher? Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/127950 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde die Fahndung durch das LKA gelöscht. Die Tatverdächtigen sollen am 22. Dezember 2023 zwischen 18.40 und 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Auf dem Helwe" in Bochum eingebrochen sein. ...

mehr