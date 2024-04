LPI-SHL: Sachbeschädigung in Themar

Steinbach-Hallenberg (ots) - Am 27.04.2024, gegen 22.05 Uhr, wird eine 47jährige Frau aus Steinbach-Hallenberg mit ihrem Pkw Kia in der Lindenstraße in Steinbach-Hallenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

