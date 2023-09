Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Jugendfeuerwehr Hünxe leistet beeindruckenden 24-Stunden-Dienst

Hünxe (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Jugendfeuerwehr Hünxe ihr Fachwissen bei einem 24-Stunden-Dienst erfolgreich demonstriert. Von Samstagmorgen 7:00 Uhr bis Sonntag 10:00 Uhr wurde ein Berufsfeuerwehrtag auf der Wache in Hünxe simuliert.

Der Dienst begann mit einem schwierigen Einsatz: Eine eingeklemmte Person musste aus einer misslichen Lage befreit werden. Durch schnelles und koordiniertes Handeln brachten die Jugendlichen die Situation unter Kontrolle. Anschließend folgte ein Mülleimerbrand, der schnell gelöscht wurde, bevor er größeren Schaden anrichten konnte. Auch eine Tragehilfe für den Rettungsdienst gehörte zu den durch die Betreuerinnen und Betreuern vorbereiteten Einsätzen. Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Jugendfeuerwehr Hünxe und dem Rettungsdienst der Johanniter, der mit einem Rettungswagen während der gesamten Zeit anwesend war, wurde hierbei unter Beweis gestellt. Ein Highlight des Dienstes war die gemeinsame Übung mit der Jugendfeuerwehr Voerde. Am Nachmittag fand eine weitere Großübung mit der Jugendfeuerwehr Schermbeck statt. Auch diese hatte an dem Wochenende ihren 24-Stunden-Dienst. Zusammen bewältigten sie eine anspruchsvolle Übung, bei dem ein Brandeinsatz mit mehreren verletzten Personen simuliert wurde. Den krönenden Abschluss bildete ein gemeinsames Burgeressen im Gerätehaus in Gahlen. In den frühen Abendstunden wurden die Jugendlichen noch zu zwei Zimmerbränden alarmiert. Auch bei dieser Gelegenheit haben die jungen Feuerwehrkräfte ihr Können im Umgang mit solch herausfordernden Situationen unter Beweis gestellt. Während des Dienstes erhielten 15 Jugendliche außerdem ihre Urkunden und Abzeichen für die erfolgreich abgelegte Prüfung der Jugendflamme der Stufe 1.

Die Jugendfeuerwehr Hünxe hat erneut bewiesen, dass sie nicht nur hervorragend ausgebildet ist, sondern auch über einen beeindruckenden Teamgeist verfügt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Jugendfeuerwehren aus Voerde und Schermbeck zeigt einen starken Zusammenhalt in der Region und verspricht eine sichere Zukunft für die Feuerwehren. Wir danken allen Unterstützern, die diesen Tag möglich gemacht haben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell