Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Mann bei einem Brand in einer Gartenlaube lebensgefährlich verletzt

Hamburg (ots)

Rothenburgsort, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 23.02.2024, 11:36 Uhr, Großmannstraße

Am späten Freitagvormittag ging bei der Feuerwehr Hamburg der Notruf über eine Rauchentwicklung aus einer Gartenlaube in der Kleingartensiedlung an der Großmannstraße ein. Eine Person soll sich noch in dem Holzhäuschen befinden.

Der eintreffende Löschzug ging sofort mit einem Trupp unter Atemschutz in die Laube vor und rettete einen Mann aus dem Feuer. Im Inneren brannte das Interieur mit starker Rauchentwicklung. Der Mann zog sich lebensgefährliche Verletzung zu. Er wurde von unserer Rettungswagenbesatzung und einem Notarzt versorgt und anschließend in eine Spezialklinik gebracht.

Die Feuerwehrtrupps setzten zwei Löschrohre ein und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch etwa eine Stunde. Die Feuerwehr Hamburg war mit 25 Einsatzkräften für Hamburg im Einsatz.

Die Ursache für das Feuer wird von der Polizei untersucht.

