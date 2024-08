Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Roller nach Diebstahl versteckt - Zeugenaufruf

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstagnachmittag, dass ihr soeben zwei im Gebüsch versteckte Roller in der Barlachstraße in Nußloch aufgefallen wären. Die wenig später verständigte Streife konnte die Kleinkrafträder samt dreier Helme wie beschrieben vorfinden. Eine weitere Abklärung ergab, dass beiden Fahrzeuge zuvor gestohlen worden waren. Durch einen weiteren Zeugen wurden zwei Verdächtige am Samstagnachmittag beobachtet. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 177 cm groß, trug einen Helm 2. Person: weiblich, ca. 14 Jahre alt, ca. 152 cm groß, trug einen Helm, hellblaue lange Hose

Die Roller sowie die Helme wurden durch die Polizei zur weiteren Spurensicherung sichergestellt. Das Revier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Weitere Zeugenhinweise zur Tat oder den oben genannten Personen werden unter Tel.: 06222/5709-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell