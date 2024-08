Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter beschmieren Stromkästen - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen, gegen 4 Uhr, teilte eine aufmerksame Zeugin der Polizei mit, dass sich zwei unbekannte Personen in der Wittelsbacherallee aufhalten und dort einen Stromkasten mit Farbe besprüht haben. Anschließend sollen die beiden Personen in Richtung Bahnhof gelaufen sein. Sie sollen dunkelfarbige Hoodies getragen haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in Leimen in unterschiedlichen Straßen mehr als zehn Kästen mit schwarzer Farbe besprüht. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Leimen des Polizeireviers Wiesloch geführt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Taten oder den bislang unbekannten Tätern mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell