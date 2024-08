Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Streit zwischen Radfahrer und PKW-Fahrer mündet in Unfall

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagabend gegen 18 Uhr gerieten ein 59-jähriger Rennradfahrer und ein 55-jähriger PKW-Fahrer sprichwörtlich aneinander. Die Männer begegneten sich zum ersten Mal im Bereich der Talstraße, als der Ford-Fahrer das Rennrad im Bereich einer Kurve geschnitten haben soll. Kurz darauf, an der Kreuzung Breitgasse/B3, soll der Radfahrer gegen die Scheibe des Fords geschlagen haben. Der Autofahrer habe daraufhin mit einer beleidigenden Geste reagiert, weshalb der Zweiradfahrer erneut gegen das Fahrzeug geschlagen haben soll, wodurch der Außenspiegel abfiel. Um den wegfahrenden Radfahrer zu stoppen, überholte der Autofahrer den Mann schließlich um Lörscher Weg und hielt vor diesem abrupt an, wodurch der Radfahrer mit dem Heck des Fords kollidierte. Dadurch wurden sowohl Fahrzeug als auch Rennrad beschädigt. Der 59-Jährige erlitt durch den Sturz vom Rad leichte Verletzungen. Das Verhalten der beiden Streithähne hat zu einem Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung geführt. Weitere Tatbestände werden derzeit noch im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, können sich an das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 wenden.

