Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: PKW fährt in Baugerüst und bleibt stecken

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag um kurz vor 16 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Skoda auf der Neuenheimer Landstraße. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit geriet er von der Fahrbahn ab und erkannte ein dort stehendes Baugerüst zu spät. Der Zusammenstoß mit dem Baugerüst führte dazu, dass das Auto unter dem Baugerüst stecken blieb. Der Fahrer verständigte daraufhin die Polizei. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt und der 22-jährige Fahrer konnte den Skoda eigenständig verlassen.

Da die Gefahr bestand, dass das Baugerüst umfallen könnte, wurde die Neuenheimer Landstraße in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, während der Schaden am Baugerüst auf 10 000 Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell