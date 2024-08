Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/B3: Auto kommt nach Unfall auf dem Dach zum Liegen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/B3 (ots)

Eine 33-jährige Citroen-Fahrerin fuhr am Samstag mit ihrem 2-jährigen Sohn entlang der B3 in Richtung Heidelberg. Aus bislang noch ungeklärter Ursache, scherte die Autofahrerin gegen 17 Uhr auf der Fahrbahn aus und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem vor ihr fahrenden BMW, in dem sich ein 33-jähriger Mann sowie eine 30-jährige Frau befand. Durch den Zusammenstoß geriet der Citroen ins Schleudern, überschlug sich und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Die Unfallverursacherin sowie das 2-jährige Kind kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, da dieses nicht mehr fahrbereit war. Die Insassen des BMW blieben glücklicherweise unverletzt, dennoch musste das Auto abgeschleppt werden, da durch den Aufprall der hintere linke Reifen geplatzt war und ein Schaden am hinteren Seitenteil sowie der Felge entstanden ist. Die Höhe des gesamten Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell