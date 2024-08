Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/B3: Autofahrerin bleibt unverletzt nach Kollision mit Ampelmast

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/B3 (ots)

Eine 51-Jährige fuhr am Sonntag gegen 18:30 Uhr mit ihrem Mini entlang der B3 in südliche Richtung und bog nach links in die Letzenbergstraße ab, um weiter Richtung Malschenberg zu fahren. Beim Abbiegen kollidierte die Autofahrerin aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einem im Einmündungsbereich stehenden Ampelmast. Glücklicherweise blieb die 51-Jährige unverletzt. Der gesamte Sachschaden an dem Auto sowie der Ampelanlage werden auf 25.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

