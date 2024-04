LPD-EF: Polizeieinsatz in Arnstadt

Jena (ots) - Am 19.12.2023 gegen 09:40 Uhr kam es in Jena in der Eisenberger Straße, im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle Jena-Ost, zu einer versuchten Raubstraftat zum Nachteil einer 51-jährigen Frau. Die Tatbegehung beobachtete ein Jogger, welcher der Frau zu Hilfe kam. Dieser kam aus Richtung Fuchslöcher. Er wird wie folgt beschrieben: - etwa 70 Jahre alt - bekleidet mit einem blaufarbenen Jogginganzug Der ...

mehr