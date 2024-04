Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Polizist erbeutet Bargeld

Neuss (ots)

Am Freitag (19.04.), zwischen 14:00 und 14:30 Uhr, klingelte es an der Wohnungseingangstür einer 84- jährigen Seniorin auf der Lübisrather Straße in Hoisten. Ein circa 25 bis 30 Jahre alter, 180 bis 185 cm großer Mann mit schlanker Statur und nach Angaben der Neusserin südländischem Erscheinungsbild stand vor der Tür und gab sich als Polizeibeamter aus. Eine Uniform trug der Mann, der vorgab ihr zuhause befindliches Bargeld registrieren zu müssen, nicht. In der Wohnung händigte die 84- Jährige dem Unbekannten dann Bargeld aus, woraufhin dieser angab, das Geld im Auto durch ein elektronisches Gerät laufen lassen zu müssen. Nach dem Verlassen der Wohnung kehrte er nicht mehr zurück und die Seniorin bemerkte den Betrug.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu dem oben beschriebenen Mann machen kann, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

"Also mir passiert sowas nicht!" ist schnell gesagt. Kriminelle sind kreativ in ihren Geschichten, die den Angerufenen unter Druck und Zugzwang setzen sollen. Wer einmal in ihrem Gedankenspiel gefangen ist, findet so schnell nicht wieder heraus. Machen Sie sich stets bewusst: Die Polizei wird Sie nicht anrufen, um ihr Geld und ihre Wertgegenstände "sicher aufzubewahren". Stellen Sie Rückfragen! Diese können oft nicht beantwortet werden. Sobald Ihnen ein Anruf seltsam vorkommt, legen Sie auf und rufen die entsprechende Polizeidienststelle selbst zurück. Suchen Sie die Nummer dazu auch selbst heraus. Im akuten Notfall wählen Sie die 110! Der beste Schutz gegen die Maschen der Betrüger ist, ihre Tricks zu kennen. Informationen finden Sie dazu auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

