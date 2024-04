LPI-SHL: Zimmerbrand in Erstaufnahmeeinrichtung

Meiningen (ots) - Am 19.04.2024 gegen 12:00 Uhr bat eine 35-jährige Meiningerin die Rettungsleitstelle des Landkreises Schmalkalden-Meiningen um Hilfe. Hintergrund war ihr 8 Monate altes eingeschlossenes Kind in ihrem Fahrzeug in Meiningen. Die Frau setzte das Kind in ihren PKW und gab diesem den Schlüssel in die Hand zum Spielen, während Sie um das Fahrzeug herum ging, um sich auf den Fahrersitz zu setzen. In diesem ...

