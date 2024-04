Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtigen Radfahrer erwischt

Meiningen (ots)

Nach seinem Einkauf im Rewe-Markt wollte ein 32-jähriger VW-Fahrer mit seinem PKW die Dolmarkreuzung passieren und den Weg nach Hause antreten. Da die dortige Lichtzeichenanlage nach dem Kreisverkehr Rot zeigte, wartete er vorschriftsmäßig. Plötzlich kam von der Zubringerstraße des Netto-Marktes ein 52-jähriger E-Bike-Fahrer mit unangepasster Geschwindigkeit, wollte ohne zu bremsen die Fahrbahnen queren und kollidierte frontal mit dem PKW VW. Der Radfahrer fiel kurz zu Boden, schrie den VW-Fahrer noch an und setzte sich wieder auf sein Rad, um die Unfallstelle pflichtwidrig zu verlassen. Ein unabhängiger Zeuge vor Ort erkannte den Radfahrer und so konnte man in Zusammenarbeit mit den gerufenen Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen den flüchtigen Radfahrer in der Bernhardstraße in Meiningen stoppen und identifizieren. Da dieser zudem alkoholisiert war und sein Rad nicht verkehrssicher führen konnte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Am PKW des VW Golf entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen den 52-jährigen Radfahrer eingeleitet.

