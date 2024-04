POL-NE: Brand in BBZ-Turnhalle in Grevenbroich: Belohnung zur Ermittlung und Ergreifung der Täter ausgesetzt

Neuss (ots) - In Neuss kam es am Donnerstag (18.04.), gegen 16:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Heerdterbuschstraße in Neuss. Ein 34-jähriger Krefelder geriet mit seinem PKW in einer langgezogenen Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen auf die linke Fahrbahn und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden LKW. Der Krefelder wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen ...

