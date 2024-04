Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: BBZ-Turnhalle in Grevenbroich nach Brand vorerst nicht nutzbar - Polizei sucht Zeugen zum Tathergang

Rhein-Kreis Neuss; Grevenbroich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Rhein-Kreises Neuss und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss:

Nach dem Brand in der Turnhalle des Berufsbildungszentrums (BBZ) Grevenbroich kann diese vorerst nicht genutzt werden. Das Feuer war am Mittwochabend gegen 20 Uhr von Zeugen, die eine Rauchentwicklung wahrgenommen hatten, bei der Kreisleitstelle gemeldet worden. Daraufhin rückte die Feuerwehr zu Löscharbeiten aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zur Sporthalle. Im Inneren beschädigten sie verschiedenes Inventar und zündeten offenbar Brandlast an, wodurch Wände der Halle beschädigt wurden. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Tathergang und Tatverdächtigen geben können. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Das Gebäudemanagement des Rhein-Kreises Neuss weist darauf hin, dass der entstandene Schaden schnellstmöglich behoben werden soll. Ein genaues Zeitfenster hierzu lässt sich nach aktuellem Stand noch nicht nennen. In der Sporthalle wurden zuletzt umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, sodass die Halle zuletzt nur eingeschränkt genutzt wurde.

Hinweis an die Medien: Rückfragen hinsichtlich der Ermittlungen sind an die Pressestelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter 02131 30014000, Fragen die Turnhalle betreffend an die Pressestelle des Rhein-Kreises Neuss zu richten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell