Polizei Dortmund

POL-DO: Ab in den Urlaub: Polizei Dortmund gibt Tipps für eine sichere Reise mit dem Auto

Dortmund (ots)

Die Sommerferien stehen vor der Tür und viele Reisende machen sich per Auto oder mit dem Wohnmobil auf den Weg in den Urlaub. Die Polizei Dortmund hat deswegen einige Tipps bereitgestellt, wie Sie gut und sicher an Ihr Ziel kommen.

Bevor Sie die Fahrt in den Urlaub antreten, sollten Sie Ihr Fahrzeug frühzeitig genauer unter die Lupe nehmen: Schauen Sie, ob der Reifendruck entsprechend der Beladung angepasst ist, kontrollieren Sie die Betriebsflüssigkeiten sowie die Fahrzeugbeleuchtung. Wichtig ist ebenfalls, dass Gepäckstücke, das Spielzeug der Kinder oder auch Getränke ordnungsgemäß verstaut sind. Bei einem Unfall birgt schon der Kaffeebecher ein hohes Verletzungsrisiko! Bitte beachten Sie auch die Vorschriften bezüglich des Warndreieckes, des Verbandskastens und der Warnwesten. Immer wieder erlebt die Polizei Dortmund, dass Verkehrsteilnehmende ihr Fahrzeug bei einem Unfall oder einer Panne nicht korrekt absichern und ohne die vorgeschriebene Warnweste auf der Autobahn unterwegs sind. Ein Beispiel: Wechseln Sie bei einem Reifenschaden den Reifen nicht eigenständig auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Versuchen Sie, die nächste Nothaltebucht zu erreichen oder die Autobahn an der nächsten Ausfahrt zu verlassen. Wenn das nicht mehr möglich ist, halten Sie sich so weit wie möglich rechts weg von der Fahrbahn, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen, erst die Polizei anrufen und dann einen Hilfsdienst verständigen. Gerne sind wir Ihnen auch dabei behilflich.

Sie haben Ihr Gepäck ordentlich verstaut und sind quasi abfahrbereit? Prima - aber bitte nicht vergessen: Besonders zu Beginn der Ferien ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen! Die Polizei rät: Fahren Sie rechtzeitig los und machen Sie sich bereits vor der Abfahrt schlau, wo sich auf Ihrer Strecke Baustellenabschnitte befinden. Auch Sperrungen und Umleitungen sollten Sie im Blick haben, um lange Wartezeiten und Staus zu vermeiden. Ganz wichtig dabei: Denken Sie an ausreichend Pausen, gerade wenn Sie eine längere Strecke vor sich haben oder mit Kindern unterwegs sind. Müdigkeit und Sekundenschlaf bergen ein hohes Unfallrisiko!

Leider bilden immer noch zu wenige Menschen eine Rettungsgasse, zu der sie jedoch verpflichtet sind. Im Ernstfall zählt jede Sekunde! Ein einfacher Trick hilft Ihnen bei der Bildung einer Rettungsgasse. Schauen Sie sich einmal Ihre rechte Hand an: Sie legen Ihre Hand sinnbildlich über die Fahrbahn. Der Daumen zeigt an, dass die Fahrzeuge der linken Spur nach links fahren, die übrige Anzahl der Finger zeigt die Richtung nach rechts an. Darüber hinaus lassen Sie bitte Ihr Smartphone in der Tasche. Wer Unfälle fotografiert, macht sich unter Umständen strafbar. Zudem reicht schon ein kurzer Blick auf den Bildschirm aus, um abgelenkt zu sein und einen Unfall zu verursachen! Eine Textnachricht oder ein Foto von der Fahrt in den Urlaub für Freundinnen und Freunde sind es nicht wert, sich selbst und andere in Gefahr zu bringen! Darüber hinaus ist es verboten, das Handy während der Fahrt zu benutzen, sofern es in die Hand genommen wird. Nutzen Sie Ihr Telefon daher bitte nur in Verbindung mit einer Freisprechanlage und einer geeigneten Halterung.

Die Polizei Dortmund veranstaltet zum Ferienbeginn am Freitag, 23. Juni von 8-16 Uhr, eine verkehrsunfallpräventative Aktion auf dem Rastplatz Lichtendorf Süd (A1 Fahrtrichtung Bremen). Vor Ort können sich Interessierte über die Besonderheiten im Ferienreiseverkehr beraten lassen und Kinder können ganz viele Fragen zum Thema Polizei stellen. Auch für die erwachsenen Besucher stehen die Einsatzkräfte selbstverständlich für Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus geben die Kolleginnen und Kollegen des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz Interessierten noch besondere Hinweise, worauf es in der Urlaubszeit in Sachen Diebstahl zu achten gilt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell