POL-NE: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen

Westhessen (ots) - Wir teilen den Fahndungsaufruf der Staatsanwaltschaft Wiesbaden sowie des Polizeipräsidiums Westhessen zum Mord an einem Jungen in den 1980er Jahren. Am 05. Juli 1984 wurde der zum Tatzeitpunkt 13- jährige Markus Marker erstochen in einem Straßengraben an der Kreisstraße 707 bei Idstein-Ehrenbach im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis aufgefunden. ...

