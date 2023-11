Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geldautomat angegangen

Bestwig (ots)

Am Sonntag gegen 3:50 Uhr sind Unbekannte in eine Bank in der Bundesstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und versuchen, einen Geldautomaten aufzubrechen. Möglicherweise wurden die Unbekannten bei der Tat gestört und flüchteten nach derzeitigem Erkenntnisstand ohne Beute. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

