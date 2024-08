Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Bus beschädigt PKW und flüchtet - Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:25 Uhr beobachteten Zeugen einen Bus, der in der Straße "Am Bildstöckel" beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite eines geparkten Fords touchierte. Die Felge sowie der linke Kotflügel des Fords wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Statt anzuhalten, entfernte sich der Fahrer des Busses unerlaubt vom Unfallort. Der Bus soll aus Hemsbach kommend weiter in Richtung Weinheim-Waid gefahren sein. Das Kennzeichen ist bisher unbekannt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat nun die Ermittlungen gegen den noch unbekannten Busfahrer aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich direkt an das Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

