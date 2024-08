Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher macht es sich in Café gemütlich - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Während einer längeren Schließzeit eines Cafés in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat K3 dürfte ein dreister Einbrecher die Zeit genutzt haben, um es sich dort gemütlich zu machen. Der Unbekannte brach zwischen Freitag, dem 26.07.24 und vergangenem Sonntag in die Räumlichkeiten ein, indem er die Eingangstür aufhebelte. Bei der Tatortaufnahme bemerkten die von den Eigentümern verständigten Polizeibeamtinnen und -beamten nicht nur eine Matratze hinter dem Tresen sowie diverse Taschen mit Kleidungsstücken; sie stellten außerdem noch fest, dass der Unbekannte sich ausgiebig an unterschiedlichen Getränken und einem Zigarettenautomaten innerhalb Lokalität bedient haben dürfte. Im Rahmen der Spurensicherung stellten die Polizistinnen und Polizisten mehrere Spuren sicher, welche nun durch die zentrale Kriminaltechnik ausgewertet werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den unerwünschten Bewohner geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

