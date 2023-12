POL-LDK: Vermisste Jugendliche wohlauf aufgefunden

Dillenburg (ots) - -- Herborn: Unbekannte beschädigen Eingangstür der Kirchbergschule - Zwei Unbekannte schlugen am Sonntag (10.12.2023), um 21:52 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach gegen die Scheibe der Eingangstür der Kirchbergschule. Dadurch entstand an der Tür ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) ...

