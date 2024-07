Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer schwer verletzt

Lennestadt (ots)

Am Dienstagmorgen (23.07.2024) kam es um 05:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Winterberger Straße in Saalhausen. Ein 51-jähriger Autofahrer hatte nach ersten Erkenntnissen die Straße in Richtung Langenei befahren. Im Einmündungsbereich der Meisenstraße wollte der Mann seinen PKW wenden. Bei dem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem LKW, der ebenfalls die Winterberger Straße befuhr. Durch die Kollision wurde der 51-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die B236 in beide Fahrtrichtungen für annähernd zwei Stunden gesperrt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

