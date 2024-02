Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstes 15-jähriges Mädchen - Öffentlichkeitsfahndung

Landau (ots)

Seit dem 02.02.2024, ca. 09:00 Uhr, wird eine 15-jährige Jugendliche aus Landau vermisst. Zuletzt wurde diese an ihrer Wohnanschrift in Landau gesehen und ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Vermisste ist schlank und hat lange dunkle Haare. Zur aktuellen Bekleidung der Vermissten liegen derzeit keine Hinweise vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Ein Foto der Vermissten ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/Q9YVT veröffentlicht.

Wer hat die Jugendliche seit Freitag gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0, der E-Mail-Adresse: pilandau@polizei.rlp.de, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell