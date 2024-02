POL-PDLD: Edenkoben - Nachtrag zu "Einbruch in Lebensmittelgeschäft/Postfiliale"

Weingarten (Pfalz) (ots) - Am Samstag (03.02.2024) gegen 17 Uhr wurde der Polizei in Germersheim ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der B272 in Fahrtrichtung Landau gemeldet. Das Fahrzeug sei im Bereich Weingarten bereits mit der Mittelleitplanke kollidiert. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug im Beisein des Fahrers in Landau auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes festgestellt. Sein ...

