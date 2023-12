Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Jugendlicher nach Handtaschenraub von Zeugen gestellt - Gericht verhängt Untersuchungshaft

HILDESHEIM - (jpm) Ein 16-Jähriger aus Hildesheim steht im dringenden Tatverdacht, einer älteren Frau am gestrigen Dienstagvormittag, 12.12.2023, in der Fußgängerzone die Handtasche geraubt und die Seniorin dabei leicht verletzt zu haben. Dem couragierten und schnellen Eingreifen von Zeugen ist es zu verdanken, dass der Jugendliche nur kurz nach der Tat vorläufig festgenommen wurde. Am heutigen Mittwoch erließ das Amtsgericht Untersuchungshaft gegen den 16-Jährigen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war das 77-jährige Opfer in Begleitung ihres Ehemanns gegen 10:00 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs, als sich der Beschuldigte von hinten näherte und versuchte, der Frau die über der Schulter getragene Handtasche zu entreißen. Diese hielt ihr Eigentum jedoch fest und rief um Hilfe. Der Tatverdächtige zerrte sodann dermaßen fest am Trageriemen der Tasche, bis dieser riss und die Frau dabei zu Boden fiel. Anschließend ergriff der 16-Jährige mit dem Raubgut die Flucht.

Mehrere Zeugen, die auf die Hilferufe bzw. die Tat aufmerksam wurden, nahmen die Verfolgung des Jugendlichen auf, der aus der Fußgängerzone über den Andreasplatz durch die Andreas-Passage in die Schuhstraße rannte. Hier wurde der 16-Jährige von einem weiteren Zeugen, der den Flüchtigen in der Passage bemerkte und ihm folgte, in einem Hauseingang gestellt. Die Handtasche hatte der Jugendliche noch bei sich.

Polizeikräfte nahmen den Tatverdächten vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle in die Schützenwiese. Den Rest des Tages und die Nacht verbrachte der junge Mann im Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erließ das Gericht am heutigen Mittwoch Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr gegen den Jugendlichen, da dieser im Verdacht steht, auch für weitere ähnlich gelagerte Straftaten verantwortlich zu sein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die 77-Jährige hat Ihre Handtasche, aus der nichts fehlte, zurückerhalten.

