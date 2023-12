Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 12.12.2023 erschienen zwei Personen bei der Polizei in Alfeld und zeigten Sachbeschädigungen an ihren PKW an. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen PKW VW Golf am 12.12.2023 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 15:40 Uhr in der Ravenstraße abgestellt. Nach dem dieser Zeitraum verstrichen war stellte sie Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. Der weitere Geschädigte hatte seinen schwarzen VOLVO vom 10.12.2023 16:00 Uhr bis zum 11.12.2023 07:00 Uhr in der Holzer Straße geparkt. Am Morgen des 11.12.2023 stellte er ebenfalls eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Die Art der Beschädigungen schließen in beiden Fällen einen Verkehrsunfall aus. Vielmehr ist von Vandalismus auszugehen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben, oder verdächtige Umstände festgestellt werden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

