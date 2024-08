Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt schwer

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Montagabend um 19 Uhr fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer von Wilhelmsfeld kommend auf die L 536 in Richtung Schriesheim. Womöglich durch die tiefstehende Sonne geblendet, erkannte der BMW-Kradfahrer kurzzeitig den Straßenverlauf nicht, streifte den Bordstein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzt der 28-Jährige von seinem Motorrad und kam in einem Grünstreifen zum Liegen. Durch den Unfall wurde der junge Mann schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise befand sich hinter dem Motorradfahrer ein Zeuge, der dem 28-Jährigen nach seinem Unfall sofort zur Hilfe eilte. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

