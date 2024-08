Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 29-jährige Radfahrerin stürzt schwer - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Montagmittag um 14:40 Uhr kam es zu einem alleinbeteiligten Fahrradunfall in der Klingenteichstraße auf Höhe der Hausnummer 8. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 29-Jährige zügig mit ihrem Fahrrad in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Anlage und stürzte dann aus bislang ungeklärter Ursache. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau schwer und zog sich mindestens im Gesicht schwere Verletzungen zu. Sie wurde sodann mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Klingenteichstraße bis um 15:20 gesperrt werden.

Wie es zu dem Sturz kam, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

