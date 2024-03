POL-OE: Verdacht: Fahrt unter Drogeneinfluss

Finnentrop (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag (18. März, 18 Uhr) bis Dienstag (19. März, 12:30 Uhr) versucht, in das Kinder-, Jugend- und Kulturhaus in der Straße "Am Markt" einzudringen. Ob die Täter in das Gebäude einbrachen und etwas erbeuteten, ist unklar und Teil der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt ...

mehr