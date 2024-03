POL-OE: Drogenvortest positiv

Olpe (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstag (19. März) in der Zeit von Mitternacht bis 7 Uhr von einer Baustelle in der Nicolaus-Otto-Straße (Industriegebiet Hüppcherhammer) mehrere Maschinen gestohlen. Insgesamt entwendeten sie zwei Rüttelplatten, einen Generator sowie einen Stampfer, die in einem Anhänger eines Baustellenfahrzeugs gelagert waren. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt bei mehreren Tausend ...

