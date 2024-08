Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte Täter beschädigen Autoscheibe und entwenden Notebook - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Montag hörte eine aufmerksame Zeugin gegen 18 Uhr, wie in der Hospitalstraße eine Autoscheibe eingeschlagen wurde. Anschließend konnten zwei männliche Personen beobachtet werden, wie sie fluchtartig die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen.

Nach bisherigen Erkenntnissen, wurde die Seitenscheibe eines Kia auf unbekannte Weise eingeschlagen und aus dem Inneren ein Notebook entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder den bislang unbekannten Tätern mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell