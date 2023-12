Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Bedrohung ++ Ladendiebstähle (2) ++ Diebstahl eines Laubbläsers ++ Angeblicher Lottogewinn ++ Gebäudebrand durch E-Bike Akkus ++ Gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr ++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit Lichtzeichenanlage ++

Leer - Bedrohung

Zu einer Bedrohung kam es am Dienstagabend um 19:20 Uhr. Ein 40-jähriger Mann aus Leer belästigte eine 26-jährige Security Mitarbeiterin auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ubbo-Emmius-Straße und bedrohte daraufhin ihren 47-jährigen Partner. Hinzugerufene Polizeibeamte führten bei dem 40-Jährigen einen Alcotest durch. Ergebnis: 2,76 Promille. Dem Verursacher wurde ein Platzverweis für 24 Stunden erteilt, welchem er nachkam. Zudem muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Westoverledingen - Ladendiebstahl

Am Dienstagnachmittag um 15:30 Uhr beobachtete ein Angestellter eines Lebensmittelmarktes in der Papenburger Straße per Videoüberwachung einen 24-jährigen Mann aus Papenburg, wie dieser sich frei verkäufliche Tabletten in die Jackentasche steckte. Nachdem der Mann an der Kasse nur seine Einkäufe aus dem Warenkorb bezahlte, wurde er im Anschluss in ein Büro gebeten. Im Beisein der hinzugekommenen Polizeibeamten räumte der Mann seine Tat ein und händigte die Tabletten im Wert von 8,74 Euro aus. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Emden - Ladendiebstahl

In einem Drogeriegeschäft in der Neutorstraße wurde ein 28-Jähriger Emder am Dienstag um 10:00 Uhr durch eine Mitarbeiterin beobachtet, wie er zwei Parfümflaschen im Wert von ca. 134 Euro in seine Jackentasche verstaute. Er passierte daraufhin den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Kurze Zeit später kehrte er in die Filiale zurück und wurde durch die Angestellte auf den Diebstahl angesprochen und in ein Büro gebeten. Hinzugerufene Polizeibeamte leiteten eine Strafanzeige ein.

Weener - Diebstahl eines Laubbläsers

Am Montagnachmittag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Laubbläser inkl. zwei Akkus eines Geschädigten in der Hauptstraße. Die Geräte waren zuvor vom Eigentümer unter ein Carpot gelegt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten Kontakt zur Polizei Weener aufzunehmen.

Bunde - Angeblicher Lottogewinn

Am Montagnachmittag um 15:00 Uhr wurde eine 85-jährige Bunderin telefonisch kontaktiert. Unbekannte versprachen ihr einen Lottogewinn von 800.000 Euro. Um den Gewinn zu erhalten sollte sie 1.400 Euro zuvor überweisen. Der Betrug wurde durch die Frau schnell erkannt und zur Anzeige gebracht. Die Polizei warnt an dieser Stelle vor betrügerischen Gewinnversprechen. Überweisen Sie niemals bei einem Gewinnversprechen vorab. Bei Unsicherheiten zögern Sie nicht, ihre örtliche Polizeidienststelle um Rat zu fragen.

Uplengen - Gebäudebrand durch E-Bike Akkus

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 04:45 Uhr zu einem Gebäudebrand im Achter-Gasten-Weg. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten aus bislang ungeklärter Ursache die Akkus zweier E-Bikes in Brand. Das Feuer griff auf den Raum im Zwischenbau des Gebäudes über, in welchem die E-Bikes standen. Durch das Feuer wurden eine 60-jährige und ein 64-jähriger Anwohner mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in das Klinikum Leer verbracht. Ein geschätzter Gebäudeschaden von 15.000-20.000 Euro entstand durch das Feuer. Weitere Ermittlungen zur Brandursachenentstehung dauern an.

Leer - Gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr

Am Sonntagabend um 22:45 Uhr passierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW Jaguar Land Rover trotz Rotlicht und halbseitig geschlossener Schranke die Jann-Berghaus-Brücke, sodass diese durch den Brückenwärter nicht geöffnet werden konnte. Ein sich aus Richtung Papenburg näherndes Schiff musste daraufhin eine Notbremsung durchführen. Die Ermittlungen zur Findung des Fahrzeugführers dauern an.

Leer - Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Tatzeitraum von Dienstag 12:00 Uhr bis 21:20 Uhr wurde ein Verkehrszeichen 274-55 (50er Geschwindigkeitsbegrenzung) durch unbekannte Täter auf dem Stadtring mit Graffiti besprüht. Das Verkehrszeichen wurde derart mit roter Farbe übermalt, dass es nun eine "80" darstellte. Die Veränderung sei jedoch für Dritte erkennbar. Ein zweites ordnungsgemäßes Verkehrsschild steht parallel auf der anderen Straßenseite, sodass nicht von einer Gefährdung des Straßenverkehrs ausgegangen werden kann. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagmittag um 12:00 Uhr parkte die Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht ihren weißen VW Golf ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Heidjer Straße in Fahrtrichtung Dorfstraße ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem LKW die Heidjer Straße in die gleiche Richtung und touchiert dabei den Außenspiegel des VW Golfs. Anschließend setzte der oder die LKW-Führer*in seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Weener zu melden.

Leer - Verkehrsunfall mit Lichtzeichenanlage

Am Dienstagabend um 21:00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Westoverledingen mit seinem Audi A3 die Neue Straße in Richtung Rathausbrücke. Vor der Rathausbrücke übersah er die dortige zu dem Zeitpunkt ausgeschaltete Lichtzeichenanlage und stieß mit dieser zusammen. Durch die Kollision war der PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ampel war nicht mehr betriebsbereit und wurde durch die Stadtwerke Leer abgesichert. Der Sachschaden wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

