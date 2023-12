Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.12.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten (2) ++ Diebstahl von Kupferkabel ++ Sachbeschädigung ++ Katzenhai auf Borkum gerettet ++

Verkehrsunfallfluchten

Rhauderfehn - Am 10.12.2023 gegen 04:05 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren in der Straße Untenende mit einem silbernen PKW der Marke "Ford" und Westersteder Städtekennung den Frontbereich des am Fahrbahnrand geparkten PKW Skoda.

Leer - Am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr touchierte ein entgegenkommender Fahrzeugführer mit seinem schwarzen PKW Skoda Superb einen an einer Engstelle in der Reimsstraße wartenden PKW.

Bei beiden Unfällen entfernten sich die Unfallverursachenden von der Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle.

Emden - Diebstahl von Kupferkabel

In dem Tatzeitraum von Samstag, 10:00 Uhr, bis Sonntag ,11:00 Uhr, kam es auf einem Firmengelände im Vierten Polderweg zu einem Diebstahl. Mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel und einzelne Kabel im Wert von ca. 5000 Euro wurden entwendet. Eine Strafanzeige wurde erstattet und die polizeilichen Ermittlungen zur Täterfindung aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Westoverledingen - Sachbeschädigung

In der Zeit vom Samstagabend, 20:30 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14:00 Uhr, wurde die Eingangstür eines Verbrauchermarktes in der Ihrener Straße mittels roher Gewalt aufgedrückt. Die bislang unbekannte Täterschaft gelang nicht in die Verkaufsräume des Einzelhandels. Durch das Aufdrücken der Schiebetür entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Borkum - Katzenhai auf Borkum gerettet

Auf einer Nordesseinsel sind die polizeilichen Einsatzkräfte auch oft zum Wohl der dort wildlebenden Bewohner unterwegs. In diesem Fall war ein seltener Nordseebewohner in Not. Ein aufmerksamer Beobachter fand am Südstrand einen angespülten Katzenhai, der sich in keinem guten Zustand befand. Die Einsatzkräfte der Borkumer Polizei sicherten den Hai und führten ihn per "Wassertransport" dem bereits alarmierten Nordsee Aquarium auf Borkum zu. Dort wird der junge Meeresbewohner nun wieder aufgepäppelt.

