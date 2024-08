POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verbaler Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Montag hörte eine aufmerksame Zeugin gegen 18 Uhr, wie in der Hospitalstraße eine Autoscheibe eingeschlagen wurde. Anschließend konnten zwei männliche Personen beobachtet werden, wie sie fluchtartig die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen. Nach bisherigen Erkenntnissen, wurde die ...

mehr